Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Три миллиона гектаров сельхозземель пострадало во время засухи в Китае

Автор:  
Руслан Сулейменов
26 Июня 2023, 09:35
Три миллиона гектаров сельхозземель пострадало во время засухи в Китае Фото: bbc.com

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Три миллиона гектаров сельскохозяйственных земель пострадало от засухи, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на сообщение Министерства водного хозяйства (МВХ) КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в материковом Китае от засухи пострадало три миллиона гектаров сельскохозяйственных земель. При этом около 200 тыс. человек и 760 тыс. голов крупного рогатого скота испытывают трудности с питьевой водой в связи с засухой.

Засуха в основном затронула северные, северо-восточные регионы страны – провинции Хэбэй, Ляонин и Автономный район Внутренняя Монголия.

На прошлой неделе аномальная жара установилась в Северном Китае и был объявлен красный максимальный уровень погодной опасности.

По прогнозам китайских метеорологов, ожидается, что в течение недели в Северном Китае сохранится высокий температурный режим.

Между тем, в южных районах Китая из-за проливных дождей, уровень воды в 15 реках превысил опасную отметку.

МВХ КНР задействовало механизм экстренного реагирования на наводнения и засуху, а также оказывает поддержку пострадавшим районам в области мониторинга, прогнозирования и смягчения последствий стихийных бедствий.

Как сообщалось ранее, синоптики выпустили предварительный прогноз засухи на июль в Казахстане, согласно которому очень сильная засуха возможна в двух районах Кызылординской и Костанайской областей.


Китай   Погода   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК