Три миллиарда тенге выделено на материально-техническую базу здравоохранения в СКО
По словам заместителя акима области, продолжается укрепление материально-технической базы здравоохранения.
«На эти цели в этом году выделено 3 млрд тенге. Приобретаем два новых компьютерных томографа. Начнется строительство третьей поликлиники для обеспечения шаговой доступности медицинских услуг. В рамках ГЧП продолжается строительство современной многопрофильной больницы на 480 мест», - отметил Аскар Сакипкереев.
По его словам, в целом ситуация по заболеваемости коронавирусом находится на постоянном контроле. «Дальнейшие действия будут направлены на недопущение негативного сценария», - заверил он.
Ранее сообщалось, что на 157 млн тенге из стабилизационного фонда в Северо-Казахстанской области были закуплены медикаменты.
В целом, в регионе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.
На фоне 44-процентного снижения заболеваемости за две недели в Северо-Казахстанской области уменьшено число госпитализации до 40 человек в сутки.