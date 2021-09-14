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    14:25, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Три миллиарда тенге выделено на материально-техническую базу здравоохранения в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Три миллиарда тенге в СКО выделено на укрепление материально-технической базы здравоохранения. Об этом рассказал заместитель акима Северо-Казахстанской области Аскар Сакипкереев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя акима области, продолжается укрепление материально-технической базы здравоохранения.

    «На эти цели в этом году выделено 3 млрд тенге. Приобретаем два новых компьютерных томографа. Начнется строительство третьей поликлиники для обеспечения шаговой доступности медицинских услуг. В рамках ГЧП продолжается строительство современной многопрофильной больницы на 480 мест», - отметил Аскар Сакипкереев.

    По его словам, в целом ситуация по заболеваемости коронавирусом находится на постоянном контроле. «Дальнейшие действия будут направлены на недопущение негативного сценария», - заверил он.

    Ранее сообщалось, что на 157 млн тенге из стабилизационного фонда в Северо-Казахстанской области были закуплены медикаменты.

    В целом, в регионе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

    На фоне 44-процентного снижения заболеваемости за две недели в Северо-Казахстанской области уменьшено число госпитализации до 40 человек в сутки.


    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область
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