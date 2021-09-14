Три миллиарда тенге выделено на материально-техническую базу здравоохранения в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Три миллиарда тенге в СКО выделено на укрепление материально-технической базы здравоохранения. Об этом рассказал заместитель акима Северо-Казахстанской области Аскар Сакипкереев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя акима области, продолжается укрепление материально-технической базы здравоохранения.

«На эти цели в этом году выделено 3 млрд тенге. Приобретаем два новых компьютерных томографа. Начнется строительство третьей поликлиники для обеспечения шаговой доступности медицинских услуг. В рамках ГЧП продолжается строительство современной многопрофильной больницы на 480 мест», - отметил Аскар Сакипкереев.

По его словам, в целом ситуация по заболеваемости коронавирусом находится на постоянном контроле. «Дальнейшие действия будут направлены на недопущение негативного сценария», - заверил он.

Ранее сообщалось, что на 157 млн тенге из стабилизационного фонда в Северо-Казахстанской области были закуплены медикаменты.

В целом, в регионе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

На фоне 44-процентного снижения заболеваемости за две недели в Северо-Казахстанской области уменьшено число госпитализации до 40 человек в сутки.