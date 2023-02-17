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Три микрорайона Петропавловска почти сутки остаются без воды

17 Февраля 2023, 13:24
Три микрорайона Петропавловска почти сутки остаются без воды

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В трех микрорайонах Петропавловска со вчерашнего дня наблюдаются перебои с водоснабжением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата города, в ночь на 17 февраля ТОО «Кызылжар су» провело работы по установке задвижки на поврежденном водопроводе по улице Универсальной с последующим переподключением на другой водовод.

«Ведутся работы по поднятию давления в системе водоснабжения для дальнейшей подачи воды в микрорайонах «Береке», «Привокзальный» и поселке Рабочий», - добавили в пресс-службе.

Авария на юго-восточном водоводе произошла 16-го февраля. Повреждение на трубе диаметром 800 мм устраняют почти сутки. С начала зимнего периода это уже пятая авария на водоводах в Петропавловске, и вторая – на юго-восточном.


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