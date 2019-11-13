Три международных пункта пропуска появятся в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области откроется три международных пункта пропуска. Об этом сегодня сообщил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из актуальных вопросов региона являются дороги. В этом году для решения проблемы финансирование увеличено в 1,3 раза, в частности, выделено 43,6 млрд тенге. Это позволит отремонтировать более 500 км местных дорог. В следующем году планируется отремонтировать дороги «Актобе - Кандыагаш», «Актобе - Орск». Кроме того, будет полностью завершено строительство Западной объездной дороги города Актобе. Когда мост будет сдан в эксплуатацию, проезжающие транзитом машины получат возможность проехать, не заезжая в город», - сказал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК Ондасын Уразалин.

Также аким области отметил, что Правительство поддержало строительство дорог «Актобе - Хромтау - Карабутак - Улгайсын» и «Центр - Запад».

«Это важный и актуальный вопрос. Потому что у Актобе есть особый транспортно-логистический потенциал. По инициативе Елбасы полностью запущен коридор «Западная Европа - Западный Китай». Кроме того, благодаря динамичному развитию южного соседа (Узбекистан) и эксплуатации этих дорог, экономический потенциал Актюбинской области значительно вырос в транспортно-логистической сфере. Потому что Актюбинская область – это единственная область, имеющая границы как с юга, так и с севера Казахстана. Грузы, как из Западного Китая, так и из Центральной Азии, проходят по территории Актюбинской области. Радует рост грузоперевозок по территории области. Однако требует особого внимания развитие дорожной инфраструктуры. В связи с этим есть полная поддержка со стороны Правительства», - подчеркнул спикер.

Кроме того, по его словам, в рамках развития транзитного потенциала в области прорабатывается вопрос открытия трех международных пунктов пропуска.

«Мы планируем поднять на международный уровень статус существующих постов «Айтеке би - Союзные РФ» и «Жиренкопа – 1 мая» на границе с Россией, а также пост на границе с Узбекистаном близ поселка Бозой», - заключил аким.