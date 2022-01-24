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Три месяца до президентских выборов во Франции: по итогам опросов Макрон сохраняет лидерство

24 Января 2022 03:05
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Три месяца до президентских выборов во Франции: по итогам опросов Макрон сохраняет лидерство

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Действующий президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство в президентской гонке за три месяца до даты голосования, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на французский центр Ipsos.

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Так, опрос населения показал, что Э.Макрон опережает ближайших конкурентов на 10%. Если бы первый тур выборов прошел в ближайшее воскресенье, то действующий глава государства получил бы 25% голосов избирателей. Его ближайшие конкурентки — лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен и кандидатка от правых «Республиканцев» Валери Пекрес набрали бы по 15,5% голосов каждая.

Если пройдет второй тур Эмманюэль Макрон победил бы Марин Ле Пен с результатом 57% против 43% голосов. В случае выхода во второй тур представительницы «Республиканцев», действующий президент мог бы рассчитывать на 54% голосов против 46% у В.Пекрес.

Крайне правый публицист Эрик Земмур пока что имеет поддержку только 13% избирателей и занимает четвертое место в рейтинге претендентов на президентское кресло.

Первый тур президентских выборов пройдет во Франции 10 апреля. Если в ходе голосования ни один из кандидатов не наберет более половины голосов, то будет назначен второй тур - 24 апреля.




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Автор:

Арнур Рахимбеков

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