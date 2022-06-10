10 Июня 2022 19:24

Три мешка золотосодержащей руды пытались похитить из шахты в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылская полиция расследует установленный факт незаконной добычи золотосодержащей руды на месторождении Мойынкумского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, трое мужчин пытались похитить золотосодержащую руду из шахты промышленной компании. Об этом в полицию сообщили сотрудники предприятия.

«По словам потерпевшей стороны, неизвестные лица, проникнув на охраняемую территорию компании и спустившись в шахту глубиной 100 м, хотели похитить три мешка золотосодержащей руды. Сотрудники полиции Мойынкумского района по подозрению в причастности к данному преступлению задержали пока только двоих мужчин 45-ти и 46 лет. Подозреваемые являются жителями Акмолинской области и города Нур-Султана», - пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Следствие установило, что с 26 мая этого года трое мужчин, предварительно сговорившись, взяли с собой инструменты, провизию и тайно спустились в шахту добывать драгоценный металл.

«В шахте подозреваемые находились более десяти дней. Добывали и собирали руду в мешки, но закончить свое дело им не удалось. Злоумышленников на месте преступления обнаружили шахтеры», - уточнили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 24 ч.3 - 188 ч. 3 Уголовного Кодекса РК «Кража в крупном размере, с незаконным проникновением в производственное помещение, приготовление к преступлению и покушение на преступление». Статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

«Вещественные доказательства изъяты. Назначен ряд необходимых экспертиз. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиски третьего соучастника», - добавили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Мойынкумский район Жамбылской области самый крупный по площади (50,4 тыс. кв. км) и самый малонаселенный (около 30 тыс. жителей) здесь проживает всего 3 % населения региона. Это самый суровый (+40 градусов летом и -40 градусов зимой) и самый богатый регион. В недрах Мойынкумского района находится кладезь ценнейших полезных ископаемых – золото, уран, алмазы, бариты и другие.

Ежегодно на имеющемся здесь горнодобывающем комбинате извлекают из земли и перерабатывают порядка 1 млн тонн золотосодержащих руд. На поверхности пустыни Мойынкум попадаются золотосодержащие камни, сбор которых запрещен. Однако как местных жителей, так и приезжих, это не останавливает, и время от времени желающих заработать задерживают с «камешками», в том числе и в шахтах.