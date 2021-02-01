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    14:07, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Три мешка марихуаны изъяли у жителя ВКО

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    КУРЧУМ. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области полицейскими задержан житель Курчумского района, у которого изъяли почти 25 кг марихуаны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что сотрудники криминальной полиции в ходе безотлагательного обыска на территории одного из крестьянских хозяйств Курчумского района было обнаружено и изъято три мешка с содержимым веществом растительного происхождения со специфическим запахом, а также самодельные приспособления, предназначенные для употребления наркотических средств.

    «В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данное наркотическое вещество заготовил летом прошлого года 28-летний работник КХ. Согласно результатам судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является «марихуаной», общим весом 24 866 гр.»,- сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    Ведется досудебное расследование по статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами».

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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