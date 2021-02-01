Три мешка марихуаны изъяли у жителя ВКО

КУРЧУМ. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области полицейскими задержан житель Курчумского района, у которого изъяли почти 25 кг марихуаны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что сотрудники криминальной полиции в ходе безотлагательного обыска на территории одного из крестьянских хозяйств Курчумского района было обнаружено и изъято три мешка с содержимым веществом растительного происхождения со специфическим запахом, а также самодельные приспособления, предназначенные для употребления наркотических средств.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данное наркотическое вещество заготовил летом прошлого года 28-летний работник КХ. Согласно результатам судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является «марихуаной», общим весом 24 866 гр.»,- сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Ведется досудебное расследование по статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами».