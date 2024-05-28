Три медали завоевали казахстанцы на юношеском ЧМ по тяжелой атлетике

Команда Казахстана по тяжелой атлетике завершила выступление на юношеском чемпионате мира в Лиме (Перу). Наши штангисты завоевали четыре медали, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В активе сборной два «золота». Их авторами стали Нурдос Сабыр (до 89 кг) и Аянат Жумагали (до 76 кг).

Акжол Курманбек (до 67 кг) стал серебряным призером.

Сания Орманбаева (до 81 килограмма) завершила ЧМ на третьем месте.