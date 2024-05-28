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    15:21, 28 Май 2024 | GMT +6

    Три медали завоевали казахстанцы на юношеском ЧМ по тяжелой атлетике

    Три медали завоевали казахстанцы на юношеском ЧМ по тяжелой атлетике
    Фото: НОК РК

    Команда Казахстана по тяжелой атлетике завершила выступление на юношеском чемпионате мира в Лиме (Перу). Наши штангисты завоевали четыре медали, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В активе сборной два «золота». Их авторами стали Нурдос Сабыр (до 89 кг) и Аянат Жумагали (до 76 кг).

    Акжол Курманбек (до 67 кг) стал серебряным призером.

    Сания Орманбаева (до 81 килограмма) завершила ЧМ на третьем месте.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Тяжелая атлетика Азия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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