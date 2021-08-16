НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три медали завоевали казахстанские школьники на Международной олимпиаде по географии (IGEO-2021), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования РК.

В копилке отечественной сборной одно золото, одно серебро и одна бронза. Олимпиада проходила в онлайн-формате в городе Стамбул с 10 по 16 августа. В интеллектуальном конкурсе участвовали 200 учеников из 46 стран мира.

Казахстан представляли четыре школьника из Актобе, Шымкента и Кызылорды. Все они являются победителями Республиканской олимпиады. Национальную сборную к соревнованиям готовили опытные педагоги и тренеры.

Выполнив задания интеллектуального конкурса, трое из четырех участников стали призерами олимпиады. Золото отечественной сборной принёс Валеев Рустам, серебро — Тазабек Еркебулан, бронзу — Сапарбеков Ерасыл.

Члены национальной сборной выразили благодарность своим учителям и тренерам, которые провели качественную работу во время учебно-тренировочных сборов.

«Мы были уверены, что в этом году нам удастся пополнить копилку нашей страны медалями. Мы усердно готовились и не сомневались в своих силах благодаря подготовке и поддержке наших учителей и тренеров. Спасибо нашим учителям, тренерам и родителям, которые всячески поддерживают нас. Спасибо центру «Дарын», который проводит большую работу для того, чтобы мы могли участвовать в международных олимпиадах, и организовывает их сначала на республиканском уровне. Мы рады продемонстрировать всему миру знания, полученные нами», – отметил обладатель золотой медали Валеев Рустам.

Участников олимпиады на своей странице в Facebook поздравил Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Поздравляю призеров олимпиады с такими успешными результатами! Завоеванные медали — это итог вашего упорного труда, знаний и веры в себя. Благодарю ваших учителей, тренеров и родителей за проведенную работу и поддержку, оказываемую вам. Вы достойно представили нашу страну на международном уровне. Мы, со своей стороны, продолжим создавать условия для того, чтобы количество завоеванных медалей ежегодно увеличивалось», – написал Асхат Аймагамбетов.

Министр образования и науки РК добавил, что ранее Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил принять комплексные меры по поддержке победителей международных олимпиад. Для исполнения данного поручения ведомство уже подготовило законодательные изменения.