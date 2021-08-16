Три медали завоевали казахстанские школьники на Международной олимпиаде по географии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники завоевали золотую, серебряную и 1 бронзовую медали на Международной олимпиаде по географии. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

«Наши школьники завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали на Международной олимпиаде по географии, - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook.

В интеллектуальном конкурсе участвовали около 200 учеников из 46 стран мира. Казахстан представляли четыре школьника из Актобе, Шымкента и Кызылорды.

«Золото» отечественной сборной принес Валеев Рустам, «серебро» — Тазабек Еркебулан, «бронзу» — Сапарбеков Ерасыл. Отмечу, что в этом году школьники обновили собственный рекорд.

Поздравляю призеров олимпиады с такими успешными результатами! Завоеванные медали — это итог вашего упорного труда, знаний и веры в себя. Благодарю ваших учителей, тренеров и родителей за проведенную работу и поддержку, оказываемую вам. Вы достойно представили нашу страну на международном уровне. Мы, со своей стороны, продолжим создавать условия для того, чтобы количество завоеванных медалей ежегодно увеличивалось.

Ранее Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил принять комплексные меры по поддержке победителей международных олимпиад. Для исполнения данного поручения мы уже подготовили законодательные изменения и в скором времени проинформируем о принятых мерах. Желаю призерам международных олимпиад дальнейших успехов! «, - отметил министр образования и науки РК.