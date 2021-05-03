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    09:24, 03 Май 2021 | GMT +6

    Три медали завоевали казахстанские каратисты на турнире в Лиссабоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Лиссабоне (Португалия) завершился заключительный рейтинговый турнир в рамках олимпийского рейтинга Премьер-лиги Karate-1. Казахстанские каратисты завоевали три медали соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Так, золотую медаль в актив #teamKZ принес Кайсар Алпысбай, выступающий в весовой категории до 60 кг. В финальном поединке Алпысбай одержал победу над соперником из Латвии Клавиром Калнышем.


    Кроме того, выступающий в этой же весовой категории Дархан Асадилов завоевал «бронзу». В поединке за третью строчку он оказался сильнее соперника из Швейцарии.


    В женских соревнованиях серебряную награду завоевала Молдир Жанбырбай, представляющая Казахстан в весовой категории до 50 кг. В финальном поединке казахстанка уступила сопернице из Филиппин.



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