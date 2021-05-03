Три медали завоевали казахстанские каратисты на турнире в Лиссабоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Лиссабоне (Португалия) завершился заключительный рейтинговый турнир в рамках олимпийского рейтинга Премьер-лиги Karate-1. Казахстанские каратисты завоевали три медали соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, золотую медаль в актив #teamKZ принес Кайсар Алпысбай, выступающий в весовой категории до 60 кг. В финальном поединке Алпысбай одержал победу над соперником из Латвии Клавиром Калнышем.