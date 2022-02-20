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Три медали завоевали казахстанские дзюдоисты на турнире в Израиле

20 Февраля 2022 11:28
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Три медали завоевали казахстанские дзюдоисты на турнире в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - В Тель-Авиве (Израиль) завершился международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. Команда Казахстана отметилась на нем тремя медалями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В первый день успеха добились представители весовой категории до 60 килограммов. Магжан Шамшадин поднялся на третью ступень пьедестала. А Бауыржан Нарбаев в финале уступил украинцу Артему Лесюку, завоевав «серебро».

В весе до 73 килограммов Жансай Смагулов в схватке за третье место оказался сильнее немца Игоря Вандтке.

Добавим, что турнир стал первым крупным стартом для нашей команды в новом сезоне.


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#Спорт   #Дзюдо  
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