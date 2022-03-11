Три медали турнира по таеквондо в Иране завоевали казахстанские спортсмены

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - В Иране завершился международный турнир по таеквондо Fajr Open. Казахстан на нем отметился тремя медалями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации.

В завершающий день была завоевана одна бронзовая медаль. Ее получил Нурлан Мырзабаев (до 80 килограммов).

По итогам соревнований наши соотечественники завоевали одну серебряную и две бронзовые награды.

Ранее Жансель Дениз (до 73 килограммов) и Амина Нургазыкызы (до 62 килограммов) стали второй и третьей соответственно. Добавим, что женская команда Казахстана заняла третье общекомандное место.

Сегодня, 10 марта, в Тегеране начнется Кубок президента Азиатской федерации таеквондо, который продлится до 13 марта.