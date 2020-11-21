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Три медали на чемпионате по пулевой стрельбе завоевала спортсменка из Темиртау

Автор:  
Агата Мухамеджанова
21 Ноября 2020, 10:43
Три медали на чемпионате по пулевой стрельбе завоевала спортсменка из Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Воспитанница спортивной школы Темиртау Ольга Аксёнова успешно выступила на чемпионате Казахстана по пулевой стрельбе, завоевав сразу три медали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортсменка завоевала три медали: золотую, серебряную и бронзовую. Стала чемпионом страны в упражнении по стрельбе из пневматического пистолета.

Республиканское первенство проходило в Шымкенте. В соревнованиях участвовали 120 сильнейших спортсменов из разных регионов страны.

По мнению старшего тренера Карагандинской области по пулевой стрельбе Валерия Ковалёва, Ольга Аксёнова - очень перспективная спортсменка. Ей 22 года, она мастер спорта международного класса. В 2018 году на этапе Кубка мира заняла восьмое место.

Областная команда готовится к участию в Молодёжных играх, которые планируются в марте 2021 года.


Карагандинская область   Спорт   Регионы   Шымкент  
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