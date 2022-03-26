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    21:51, 25 Март 2022 | GMT +6

    Три медали на чемпионате Азии завоевал биатлонист из Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – На чемпионате Азии среди юниоров и юношей по биатлону, который прошёл в Щучинске, Владислав Киреев из Темиртау завоевал золотую медаль в гонке преследования и две бронзовые награды в индивидуальной гонке и эстафете. В континентальном первенстве за победу боролись около 100 спортсменов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это было тестовое и очень важное соревнование для юниоров национальной̆ сборной Казахстана перед чемпионатом мира, который должен пройти в 2023 году и собрать более 800 спортсменов из 56 стран», - сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Карагандинской области.

    Владислав Киреев – воспитанник областной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта. Тренирует его Раис Хайрутдинов.

    Напомним, 21-летний биатлонист был участником зимних Олимпийских игр в Пекине.


    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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