Три медали на чемпионате Азии завоевал биатлонист из Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – На чемпионате Азии среди юниоров и юношей по биатлону, который прошёл в Щучинске, Владислав Киреев из Темиртау завоевал золотую медаль в гонке преследования и две бронзовые награды в индивидуальной гонке и эстафете. В континентальном первенстве за победу боролись около 100 спортсменов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Это было тестовое и очень важное соревнование для юниоров национальной̆ сборной Казахстана перед чемпионатом мира, который должен пройти в 2023 году и собрать более 800 спортсменов из 56 стран», - сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Карагандинской области.

Владислав Киреев – воспитанник областной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта. Тренирует его Раис Хайрутдинов.

Напомним, 21-летний биатлонист был участником зимних Олимпийских игр в Пекине.