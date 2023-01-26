Три массовых расстрела в Калифорнии за 44 часа - 19 погибших

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Череда трагедий захлестнула штат Калифорнию, где за 44 часа произошли три массовых расстрела, унесшие 19 человеческих жизней, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Первый инцидент произошел в пригороде Лос-Анджелеса у Монтерей-парка, где жертвами стали 20 человек, из них 11 погибли от огнестрельных ранений входе празднования Лунного Нового года в субботу. Стрелок выпустил 42 пули из полуавтоматического пистолета в танцевальном зале.

Прежде чем власти завершили расследование, еще семь человек были застрелены в понедельник днем в сельском городке Халф-Мун-Бей на севере Калифорнии. Жертвами были рабочие-иммигранты, которые работали на ферме.

В тот же день в городе Окленд в районе залива Бэй произошла стрельба во время съемки музыкального видео, где находилось до 50 человек. Несколько стрелков открыли стрельбу с разных направлений. Ранения получили 8 человек, из которых один скончался, а остальные госпитализированы.

Первые недели 2023 года в Америке стали самыми трагическими, где в январе по всей стране уже произошли 40 массовых расстрелов, в которых свыше 70 человек погибли и 160 ранено – больше, чем за любой другой год за всю историю регистрации «Gun Violence Archive» - фактов насилия с применением огнестрельного оружия в США.

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