Три массовых ДТП произошло на автодорогах, ведущих в столицу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Массовые ДТП произошли на двух платных участках автодорог из столицы. К счастью, жертв нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтожол».
«Первое ДТП произошло по направлению «Щучинск-Нур-Султан» 13 февраля около 15:00. На 36-м километре по направлению в город Нур-Султан, в попутном направлении столкнулись порядка 20 автомашин. Никто не пострадал. На данный момент основная часть авто разъехалась, на проезжей части осталось порядка восьми машин», - сообщила руководитель пресс-службы АО «НК «КазАвтожол» Маржан Ордабай.
В километре от первого ДТП на 37 км, в обратном направлении Нур-Султан - Щучинск столкнулись порядка 16 автомашин. Пострадали пять человек, в том числе двухлетний ребенок, которого забрала карета скорой медицинской помощи. Взрослых забрали попутные легковые авто. На этом участке продолжает работать девять единиц техники (три КДМ, три погрузчика, два автогрейдера и один экскаватор).
Третье ДТП произошло по направлению «Нур-Султан - Темиртау» около 16:00 на 1408 км, рядом с поселком Шокай. Столкнулись 15 авто: три фуры, две «газели», 10 легковых машин. На данном участке продолжает работать девять единиц спец техники: два КДМ, три погрузчика и четыре автогрейдера.
«Все три массовые аварии произошли на локальных участках в местах резкого ухудшения видимости. В местах свершения ДТП переметов и гололеда не было. С 16:00 данные участки закрыты для всех видов транспорта, в связи нулевой видимостью», - добавила Мажан Ордабай.
АО «НК «КазАвтожол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Настоятельно рекомендуется выезжать на дороги только на зимней резине.
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