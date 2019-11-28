Три масштабные программы ЕС запущены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане состоялось торжественное подписание Соглашения о запуске реализации трех масштабных программ ЕС в Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это Центральная Азия Инвест – финансирование 5 млн евро, Продвижение международной торговли в Центральной Азии - финансирование 15 млн евро, Развитие верховенства закона в Центральной Азии – финансирование 8 млн евро.

«Казахстан всецело поддерживает существующую межрегиональное взаимодействие с ЕС и рассматривает его в качестве одного из дополнительных инструментов обеспечения устойчивого развития нашей страны и региона в целом. Главным преимуществом этого сотрудничества является наличие конкретного инструментария, его практической реализации и соответствующей финансовой поддержки со стороны Брюсселя, о чем мы только что услышали. Презентованные сегодня три новые программы ЕС по развитию торговли, верховенству закона и деловой привлекательности в Центральной Азии являются примером успешной работы этого инструментария в действии», - сказал заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко на пресс-конференции в отеле Rixos Astana President Hotel.

Р. Василенко подчеркнул, что в целом 2019 год является важным в истории двусторонних и межрегиональных отношений Казахстана с Евросоюзом.

«В этом году мы стали свидетелями принятия новой стратегии ЕС по Центральной Азии. Страны ЕС фактически завершили ратификацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС, его государствами-членами и Казахстаном. И в ближайшее время мы ожидаем его вступления в силу. Летом состоялся плодотворный визит Президента ЕС Дональда Туска в Казахстан, который придал серьезный импульс нашему сотрудничеству по всему спектру взаимодействия. В июле был дан старт регулярным встречам Премьер-Министра РК Аскара Мамина с Послами ЕС по экономическим вопросам и вчера прошла уже третья встреча в таком формате», - добавил он.

В свою очередь, посол ЕС в РК Свен-Олов Карлссон отметил, что эти новые региональные программы позволят достичь увеличения объемов торговли, ускорения роста ВВП и создания рабочих мест, что будет контролироваться в рамках деятельности по управлению проектами.

«Более того, мы ожидаем, что страны Центральной Азии улучшат свои рейтинги по различным показателям ОЭСР по упрощению процедур торговли, прямых иностранных инвестиций, снижению административных барьеров, улучшению рейтинга в международном индексе уровня коррупции с участием деловых кругов и в показателях управления Всемирного банка по вопросам верховенства права и контроля коррупции», - сказал г-н Свен-Олов Карлссон.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел РК объявляло о планах по запуску трех региональных программ ЕС в Центральной Азии.