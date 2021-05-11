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    11:00, 11 Май 2021 | GMT +6

    Три машины сгорели в результате ДТП в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В результате дорожно-транспортного происшествия в Актау сгорели три автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В областном департаменте полиции сообщили о том, что ДТП произошло в ночь с 10 на 11 мая. Водитель машины «Infiniti» совершил столкновение с автомобилями марки «Toyota Prado» и «Ваз-2112».

    «В результате чего сгорели три машины. Пострадавшие были госпитализированы в Мангыстаускую областную больницу», - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о ДТП с грузовиком, который врезался в газопровод в Мангыстау. Специальный грузовой транспорт с тяжёлой техникой врезался в газопровод высокого давления 2 мая, примерно в 12:50, на въезде в жилой массив «Бесшокы».



    Теги:
    МВД РК ДТП Видео Правоохранительные органы Мангистауская область
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