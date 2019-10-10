Три малыша выпали из окон в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане 10 октября зарегистрировано три случая выпадения детей из окон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.
В 11:32 в переулке Култобе района «Байконур» из окна третьего этажа пятиэтажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпал и с различными травмами госпитализирован ребенок 2017 года рождения (состояние тяжелое);
В 12:39 по пр. Женис района «Сарыарка» из окна комнаты четвертого этажа пятиэтажного общежития, оставшись без присмотра взрослых, выпал и с различными травмами госпитализирован ребенок 2015 года рождения (состояние тяжелое);
В 16:01 по ул. Мусрепова района «Алматы» из окна квартиры пятого этажа пятиэтажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпала и с различными травмами госпитализирована девочка 2013 года рождения (состояние тяжелое).
В большинстве случаев падение детей происходит по причине оставления детей без присмотра родителей и невнимательного отношения взрослых, находящихся рядом. Зачастую падение детей происходит в дневное время.
Комитет по ЧС МВД РК для предотвращения таких несчастных случаев, рекомендует:
- Не оставляйте маленьких детей одних;
- Не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;
- Если вы что-то показываете ребёнку из окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребёнка за одежду;
- При проветривании убедитесь, что ребёнок находится под присмотром;
- Не оставляйте спящего ребёнка одного в квартире, ведь малыш может проснуться и полезть к открытому окну;
- Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.
- Два пьяных пешехода угодили под колеса авто в Петропавловске
- Эффективность реализации проекта «Интерактивная карта открытых бюджетов» рассмотрят в столице
- Участников занимавшейся сбытом боевого оружия преступной группы осудили в столице
- Семейная пара оказалась в «ловушке» при попытке ограбить донерную в столице
- Как развить туризм - мэры крупных городов мира поделились опытом в Нур-Султане
- Прорвались сквозь огненное кольцо и спасли сельчан павлодарские полицейские
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана