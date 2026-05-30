Три люксовых отеля Франции впервые лишились статуса Palace
Во Франции сразу три известных отеля класса люкс — Park Hyatt Paris-Vendome, Mandarin Oriental Paris и Hotel du Palais в Биаррице лишились престижного статуса Palace, высшей категории в гостиничной индустрии страны, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.
Решение приняла спецкомиссия, которая оценивает лучшие пятизвездочные отели Франции. Как отмечается, некоторые отели больше не соответствуют критериям совершенства, необходимым для сохранения статуса. В отчете упоминаются «недостатки» по ряду обязательных требований.
Park Hyatt Paris-Vendome потерял статус из-за недостаточного обновления инфраструктуры и сервисов. Похожая ситуация сложилась и у Hotel du Palais в Биаррице. При этом Mandarin Oriental Paris ожидает масштабная реконструкция, поэтому причины пересмотра статуса могут быть связаны с будущими изменениями объекта.
Внимание привлекла информация о легендарном Hotel Byblos в Сен-Тропе. Гостиница также исчезла из официального списка Palace, хотя французские власти пока не подтвердили это официально.
После пересмотра списка во Франции остается 27 отелей со статусом Palace против 31 в 2019 году. Более трети объектов категории Palace находятся в Париже. Несмотря на потерю престижного титула, все отели продолжают сохранять пятизвездочную классификацию и остаются среди самых дорогих и роскошных гостиниц Франции.
Окончательный обновленный список Palace Collection 2026 должен быть представлен 2 июня министром туризма Франции Сержем Папеном.
Напомним, статус Palace был введен во Франции в 2010 году министерством туризма для выделения лучших пятизвездочных отелей страны.
Перед присвоением статуса отели проходят проверку агентства Atout France. Среди обязательных требований — наличие спа-зон, фитнес-центров, консьерж-сервиса и многоязычного персонала.
