Три люксовых отеля Франции впервые лишились статуса Palace

Во Франции сразу три известных отеля класса люкс — Park Hyatt Paris-Vendome, Mandarin Oriental Paris и Hotel du Palais в Биаррице лишились престижного статуса Palace, высшей категории в гостиничной индустрии страны, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Решение приняла спецкомиссия, которая оценивает лучшие пятизвездочные отели Франции. Как отмечается, некоторые отели больше не соответствуют критериям совершенства, необходимым для сохранения статуса. В отчете упоминаются «недостатки» по ряду обязательных требований.

Park Hyatt Paris-Vendome потерял статус из-за недостаточного обновления инфраструктуры и сервисов. Похожая ситуация сложилась и у Hotel du Palais в Биаррице. При этом Mandarin Oriental Paris ожидает масштабная реконструкция, поэтому причины пересмотра статуса могут быть связаны с будущими изменениями объекта.

Внимание привлекла информация о легендарном Hotel Byblos в Сен-Тропе. Гостиница также исчезла из официального списка Palace, хотя французские власти пока не подтвердили это официально.

После пересмотра списка во Франции остается 27 отелей со статусом Palace против 31 в 2019 году. Более трети объектов категории Palace находятся в Париже. Несмотря на потерю престижного титула, все отели продолжают сохранять пятизвездочную классификацию и остаются среди самых дорогих и роскошных гостиниц Франции.

Окончательный обновленный список Palace Collection 2026 должен быть представлен 2 июня министром туризма Франции Сержем Папеном.

Напомним, статус Palace был введен во Франции в 2010 году министерством туризма для выделения лучших пятизвездочных отелей страны.

Перед присвоением статуса отели проходят проверку агентства Atout France. Среди обязательных требований — наличие спа-зон, фитнес-центров, консьерж-сервиса и многоязычного персонала.

Ранее сообщалось, что около 3% объектов размещения (гостиниц) прошли процедуру классификации в Казахстане, что свидетельствует о крайне низком уровне вовлеченности гостиничного бизнеса в процесс классификации.