Три лодки с рыбой задержали карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Три лодки с рыбой задержали карагандинские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники отдела полиции города Приозерск и ДП Карагандинской области на берегу озера Балхаш у Южного пирса заметили приплывшие лодки. Дно каждой лодки было прикрыто тентом, а рыбаки пытались спрятать свои моторки среди стоящих на берегу других лодок. Прибывшие на место полицейские подошли к каждой лодке и сняли с них покров. Как и ожидалось – рыба: судак, сазан, берш и жерех. Документов на ловлю рыбы у рыбаков не оказалось.

У шестерых жителей города Приозерска изъяты три лодки с подвесными моторами, около 500 кг рыбы и около одного километра сетей. В отношении браконьеров начато досудебное расследование по ст. 335 ч. 1 УК РК.

