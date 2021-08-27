+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 26 °С
USD 425.37 EUR 500.66
RUB 5.75 CNY 65.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Три лодки с рыбой задержали карагандинские полицейские

27 Августа 2021 21:35
Поделиться:
Три лодки с рыбой задержали карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Три лодки с рыбой задержали карагандинские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Пьяный водитель без прав задержан в ВКО
Лишенный прав пьяный водитель задержан в Актобе Ключи от нового спецтранспорта получили акмолинские службы в преддверии Дня Конституции Обрез, гильзы и патроны изъяли у жителя СКО

Сотрудники отдела полиции города Приозерск и ДП Карагандинской области на берегу озера Балхаш у Южного пирса заметили приплывшие лодки. Дно каждой лодки было прикрыто тентом, а рыбаки пытались спрятать свои моторки среди стоящих на берегу других лодок. Прибывшие на место полицейские подошли к каждой лодке и сняли с них покров. Как и ожидалось – рыба: судак, сазан, берш и жерех. Документов на ловлю рыбы у рыбаков не оказалось.

У шестерых жителей города Приозерска изъяты три лодки с подвесными моторами, около 500 кг рыбы и около одного километра сетей. В отношении браконьеров начато досудебное расследование по ст. 335 ч. 1 УК РК.

Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Экология   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Пьяный водитель без прав задержан в ВКО
Лишенный прав пьяный водитель задержан в Актобе
Ключи от нового спецтранспорта получили акмолинские службы в преддверии Дня Конституции
Обрез, гильзы и патроны изъяли у жителя СКО
Популярное
1 Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
3 В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
4 Жара и грозы: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана
5 Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона
6 Взрывы прекратились, но пожар продолжается - Минобороны о ситуации в Жамбылской области
Читайте также
Лишенный прав пьяный водитель задержан в Актобе
Торт в виде Конституции РК испекли в Карагандинской области
Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане и Костанае
В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
Жара и грозы: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана
Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона
Взрывы прекратились, но пожар продолжается - Минобороны о ситуации в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив