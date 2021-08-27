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Три лодки с рыбой задержали карагандинские полицейские
27 Августа 2021 21:35
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Три лодки с рыбой задержали карагандинские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Сотрудники отдела полиции города Приозерск и ДП Карагандинской области на берегу озера Балхаш у Южного пирса заметили приплывшие лодки. Дно каждой лодки было прикрыто тентом, а рыбаки пытались спрятать свои моторки среди стоящих на берегу других лодок. Прибывшие на место полицейские подошли к каждой лодке и сняли с них покров. Как и ожидалось – рыба: судак, сазан, берш и жерех. Документов на ловлю рыбы у рыбаков не оказалось.
У шестерых жителей города Приозерска изъяты три лодки с подвесными моторами, около 500 кг рыбы и около одного километра сетей. В отношении браконьеров начато досудебное расследование по ст. 335 ч. 1 УК РК.
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