Три лесных пожара зарегистрировали за сутки в Казахстане

В Казахстане 26 августа зарегистрировали три лесных пожара. Возгорания зафиксированы в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях, а также на территории «Семей орманы» в области Абай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Очаги возгорания были оперативно выявлены в ходе авиапатрулирования с помощью систем раннего обнаружения, а также в результате постоянного мониторинга со стороны государственной лесной охраны.

К работам по локализации и тушению пожаров привлечены сотрудники государственной лесной охраны, авиадесантные пожарные подразделения, вертолеты и специальная техника РГКП «Казавиаорманқорғау», а также дополнительные силы и средства в рамках взаимодействия.

Благодаря оперативным мерам и слаженной работе распространения огня на населенные пункты и лесные массивы не допущено. В настоящее время продолжаются работы по локализации и полной ликвидации очагов возгорания. Ситуация находится на постоянном контроле.

В пожароопасный период в министерстве призвали граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности и проявлять осторожность на природе.

Ранее Kazinform сообщал, что 25 августа в Казахстане зарегистрировали пять лесных пожаров — два в Западно-Казахстанской области и по одному на территориях ГЛПР «Семей орманы», ГПР «Балқаш» и ГНПП «Кокшетау». Все пять пожаров были ликвидированы.