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    Три лесных пожара ликвидировали в Акмолинской области

    11 августа на территории Казахстана зарегистрировали три лесных пожара. Все возгорания произошли в Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    лесной пожар
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

    К тушению пожаров были привлечены силы и средства государственных лесохозяйственных учреждений, а также авиадесантники и вертолет РГКП «Казавиалесоохрана», оборудованный водосливным устройством.

    Очаги возгорания своевременно выявили в ходе авиационного патрулирования сотрудники РГКП «Казавиалесоохрана», а также с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров.

    Благодаря оперативному оповещению необходимые силы и средства своевременно прибыли к местам пожаров. В результате очаги удалось в короткие сроки локализовать и полностью ликвидировать.

    В период жаркой погоды граждан, отдыхающих на природе, призывают строго соблюдать требования пожарной безопасности.

    Ранее сообщалось, что шесть лесных пожаров ликвидировали в Казахстане. С 2 по 9 августа 2026 года в Казахстане зарегистрировали 47 лесных пожаров.

    Регионы Казахстана Природные катаклизмы Лесные пожары Акмолинская область
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор