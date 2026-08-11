Три лесных пожара ликвидировали в Акмолинской области

11 августа на территории Казахстана зарегистрировали три лесных пожара. Все возгорания произошли в Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

К тушению пожаров были привлечены силы и средства государственных лесохозяйственных учреждений, а также авиадесантники и вертолет РГКП «Казавиалесоохрана», оборудованный водосливным устройством.

Очаги возгорания своевременно выявили в ходе авиационного патрулирования сотрудники РГКП «Казавиалесоохрана», а также с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров.

Благодаря оперативному оповещению необходимые силы и средства своевременно прибыли к местам пожаров. В результате очаги удалось в короткие сроки локализовать и полностью ликвидировать.

В период жаркой погоды граждан, отдыхающих на природе, призывают строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что шесть лесных пожаров ликвидировали в Казахстане. С 2 по 9 августа 2026 года в Казахстане зарегистрировали 47 лесных пожаров.