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Три легковушки столкнулись в Атырауской области: один человек скончался
26 Января 2022 17:16
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Три легковушки столкнулись в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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26 января около 08:20 часов на трассе Атырау-Дамба произошло столкновение автомашин Lada Priora, Kia Rio и ВАЗ-2112.
Направляющийся со стороны города в село Дамба водитель Lada, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилями Kia и ВАЗ. В результате ДТП водители Kia и ВАЗ были доставлены в областную больницу. 46-летний пассажир Lada от полученных травм скончался на месте.
Ведется сбор документов по данному факту.
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