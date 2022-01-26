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Три легковушки столкнулись в Атырауской области: один человек скончался

26 Января 2022 17:16
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Три легковушки столкнулись в Атырауской области: один человек скончался

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Три легковушки столкнулись в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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26 января около 08:20 часов на трассе Атырау-Дамба произошло столкновение автомашин Lada Priora, Kia Rio и ВАЗ-2112.

Направляющийся со стороны города в село Дамба водитель Lada, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилями Kia и ВАЗ. В результате ДТП водители Kia и ВАЗ были доставлены в областную больницу. 46-летний пассажир Lada от полученных травм скончался на месте.

Ведется сбор документов по данному факту.

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#Атырауская область   #ДТП   #Происшествия  
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