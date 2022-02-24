+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Три крупных проекта планируют реализовать в Жезказгане

24 Февраля 2022 22:00
Поделиться:
Три крупных проекта планируют реализовать в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане в этом году должны запустить гидрометаллургический завод по переработке железомедных концентратов. В планах завершение строительства химического завода по производству промышленных реагентов. Также начнутся работы по возведению биоэлектростанции. По проекту предусматривается сбор твердых бытовых отходов, мусора, их транспортировка, переработка и полная утилизация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ежегодно АНПЗ выбрасывает в атмосферу 10 тысяч тонн загрязняющих веществ - министр
Завод по производству насосных штанг и муфт запустят в Мангистауской области 9 миллиардов тенге экологических платежей поступило в бюджет Атырауской области Алматинская область может стать основным поставщиком стройматериалов для страны

О планах развития города на онлайн-брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал аким Жезказгана Кайрат Абсаттаров.

«В 2022 году будет завершено строительство шести многоэтажных жилых домов. Ключами от жилья в планах обеспечить 224 семьи, а очередь на жилищные нужды будет сокращена на 9,3%. Начнется реализация нового проекта – «Разработка единого архитектурного стиля города – код дизайна», направленного на улучшение архитектурного облика города в целом», – сказал Кайрат Абсаттаров.

В этом году планируется проведение капитального ремонта родильного отделения и фасада многопрофильной больницы с благоустройством территории, а также Дома ребенка. Откроется Онкологический центр на 45 коек.

Акиматом города принята программа реновации жилищного фонда. До 2025 года подлежат переселению 137 аварийных и ветхих домов. В план 2022 года включен 21 дом.

Пристальное внимание будет уделено общественному транспорту. В планах обновить автобусный парк. На остановках в городе установят бесплатный Wi-Fi, что облегчит внедрение электронных билетов.

По словам Кайрата Абсаттарова, в мае этого года завершится строительство водопровода Ескула. Вместе с тем начнется капитальный ремонт водопровода Уйтас-Айдос протяженностью 56 км. Его должны отремонтировать в течение полутора лет.



Подписывайтесь на наш канал:

#Инфраструктурные проекты   #Энергетика   #Карагандинская область   #Промышленность   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Ежегодно АНПЗ выбрасывает в атмосферу 10 тысяч тонн загрязняющих веществ - министр
Завод по производству насосных штанг и муфт запустят в Мангистауской области
9 миллиардов тенге экологических платежей поступило в бюджет Атырауской области
Алматинская область может стать основным поставщиком стройматериалов для страны
Популярное
1 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
2 Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
3 Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
4 Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
5 Курс доллара растет: начало торгов снова перенесли в KASE
6 Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о направлении миротворцев из Казахстана в зону конфликта между РФ и Украиной
Читайте также
Ежегодно АНПЗ выбрасывает в атмосферу 10 тысяч тонн загрязняющих веществ - министр
Определить единую национальную тарифную политику предложил депутат
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
Курс доллара растет: начало торгов снова перенесли в KASE
Маулен Ашимбаев ответил на вопрос о направлении миротворцев из Казахстана в зону конфликта между РФ и Украиной
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив