Три крупных проекта планируют реализовать в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане в этом году должны запустить гидрометаллургический завод по переработке железомедных концентратов. В планах завершение строительства химического завода по производству промышленных реагентов. Также начнутся работы по возведению биоэлектростанции. По проекту предусматривается сбор твердых бытовых отходов, мусора, их транспортировка, переработка и полная утилизация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О планах развития города на онлайн-брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал аким Жезказгана Кайрат Абсаттаров.

«В 2022 году будет завершено строительство шести многоэтажных жилых домов. Ключами от жилья в планах обеспечить 224 семьи, а очередь на жилищные нужды будет сокращена на 9,3%. Начнется реализация нового проекта – «Разработка единого архитектурного стиля города – код дизайна», направленного на улучшение архитектурного облика города в целом», – сказал Кайрат Абсаттаров.

В этом году планируется проведение капитального ремонта родильного отделения и фасада многопрофильной больницы с благоустройством территории, а также Дома ребенка. Откроется Онкологический центр на 45 коек.

Акиматом города принята программа реновации жилищного фонда. До 2025 года подлежат переселению 137 аварийных и ветхих домов. В план 2022 года включен 21 дом.

Пристальное внимание будет уделено общественному транспорту. В планах обновить автобусный парк. На остановках в городе установят бесплатный Wi-Fi, что облегчит внедрение электронных билетов.

По словам Кайрата Абсаттарова, в мае этого года завершится строительство водопровода Ескула. Вместе с тем начнется капитальный ремонт водопровода Уйтас-Айдос протяженностью 56 км. Его должны отремонтировать в течение полутора лет.



