Три крупных пожара произошли в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане ликвидированы три крупных пожара, которые вспыхнули в Кокпектинском, Зайсанском и Курчумском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что сотрудники пожарной части № 33 выехали на тушение пожара, возникшего в 85 км от части, в Тассайском сельском округе Кокпектинского района. На территории животноводческой базы при проведении ремонтных работ кровли здания загорелись деревянные конструкции на площади 300 кв. м. и мусор на площади 500 кв. м. По прибытии государственной противопожарной службы на месте уже работали сотрудники опорного пункта акимата Тассайского сельского округа. Всего в тушении пожара задействованы 8 человек и 2 единицы техники.

В это время в Зайсанском районе пожарные тушили огонь на площади 500 кв. м. Горело здание, которое в настоящий момент на стадии демонтажа. Рядом с ним находился строительный мусор, стекловата, из-за возгорания которых, по предварительной версии, и произошел пожар. Огонь ликвидировали 5 человек пожарной части №25 района.

Третий крупный пожар произошел в селе Правый Калжир Курчумского района. Здесь загорелись блок хозпостроек, сено и мусор. До поздней ночи с огнем боролись сотрудники пожарного пункта села Маркаколь и опорного пункта акимата, лесники и население. От пожара пострадали 4 хозпостройки общей площадью 271 кв. м. и сгорело 6 тонн сена. Общая площадь пожара составила 500 кв. м.

Жертв и пострадавших нет. Все пожары ликвидированы и причина их — неосторожное обращение с огнем.