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Три крупных инвестпроекта реализуются в Аркалыке

Автор:  
Жанна Мусабаева
10 Июня 2023, 07:42
Три крупных инвестпроекта реализуются в Аркалыке Жанна Мусабаева

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Строительство горно-обогатительного комбината, ветряной электростанции и производство конвейерных роликов - эти крупных проекта сейчас реализуются в Аркалыке. К реализации запланированы еще пять крупных инвестпроекта. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил аким Аркалыка Амирхан Асанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На данный момент бюджет города составляет более 15 млрд тенге. Причем в общем объеме производства Аркалыка на долю промышленности приходится 42% производства.

«Объем промышленной продукции за отчетный период составил более 3 млрд 200 млн тенге, или с ростом к уровню прошлого года на 22%. На сегодня реализуются 3 инвестиционных проектов, общей стоимостью почти 340 млрд тенге и созданием более 1 тыс. рабочих мест»,- сообщил Асанов.

Среди реализуемых - проект «Геологическое изучение месторождения кластера Маятас и строительство горно-обогатительного комбината», стоимостью 315 млрд тенге и созданием 1 тыс. 200 рабочих мест, с периодом реализации до 2027 года. Занимается проектом ТОО «Костанайская горно-металлургическая корпорация». С начала текущего года на геолого-разведочные работы, за счет собственных средств инвестора вложены расходы на сумму 960 млн тенге.

Строится также ветряная электростанция стоимостью 24 млрд 300 млн тенге и созданием 20 рабочих мест. Проект планируется реализовать до 2024 года.

«На сегодняшний день предприятием подготовлены подъездные дороги к производственной площадке протяженностью 3 км, вырыты три котлована для установки мачт, доставлены три комплекта ветростанции высотой 100 метров»,- добавил А. Асанов.

ТОО «Torgay Invest Group» реализуется проект по производству конвейерных роликов стоимостью 159 млн тенге и созданием 30 рабочих мест. Объект местные власти планируют ввести в эксплуатацию 15 июня 2023 года. По словам акима Аркалыка, уже доставлено оборудование из Китая, произведены пуско-наладочные работы, поставлено сырье для производства товара.

В целом, с целью развития промышленного сектора экономики региона, планируется реализовать еще 5 инвестиционных проектов на общую сумму почти 27 млрд тенге. По итогу из реализации, как заявили местные власти, будет сослано свыше тысячи новых рабочих мест.


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