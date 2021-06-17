Три кражи за одну ночь совершил мужчина в Нур-Султане
В ходе расследования установлено, что задержанный, в ночное время суток, при помощи отжатия окна проникал в помещения и совершал кражу денег.
С одного магазина ему удалось похитить 7 тысяч тенге. Этого злоумышленнику оказалось недостаточно, и он направился в соседнее здание, где располагалась столовая. Проникнув внутрь помещения, он совершил кражу наличности в 20 тысяч тенге. Но молодому человеку показалось мало. Тогда он направился в следующий магазин. Все также, отжав окно при помощи отвертки, он похитил с магазина 6 тысяч тенге.
Задержанный сотрудниками полиции подозреваемый дал признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража» УК РК, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.