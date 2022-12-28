Три котла отремонтируют на Петропавловской ТЭЦ-2 в 2023 году

28 Декабря 2022, 13:50

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Отопительный сезон в Петропавловске проходит в штатном режиме. Об этом заявил на брифинге заместитель акима Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С.Аблалиев сообщил, что запланированные на нынешний год ремонтные работы на Петропавловской ТЭЦ-2 завершились.

«В следующем году начнется строительство новой дымовой трубы и проведен капитальный ремонт трех котлоагрегатов», - добавил замакима области.

По словам С.Аблалиева, ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» в рамках инвестиционной программы отремонтировало 6,5 км тепловых сетей,

произвело изоляцию 3,9 км трубопровода.

Ранее аким области Айдарбек Сапаров заявлял, что выделенных владельцами Петропавловской ТЭЦ-2 на следующий год 5,2 млрд тенге недостаточно. Сумму нужно увеличивать, чтобы отопительный сезон 2023-2024 гг прошел без проблем. Глава региона намерен встретиться с акционерами в январе.