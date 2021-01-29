Три коробки трамадола украли из аптеки Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кража трех коробок трамадола из аптеки попала на видео в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции района «Сарыарка» ДП города Нур-Султана поступило сообщение о краже медикаментов из аптеки. В помещение проникли при помощи отжатия входной двери. Добычей вора стали три коробки медицинского препарата «трамадол» общей стоимостью 178 тысяч тенге.

В ходе следствия полицейские установили подозреваемое лицо – 28-летнего жителя столицы, ранее судимого за кражу. Задержанный сотрудниками полиции мужчина дал признательные показания.