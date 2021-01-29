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    16:23, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Три коробки трамадола украли из аптеки Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кража трех коробок трамадола из аптеки попала на видео в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управление полиции района «Сарыарка» ДП города Нур-Султана поступило сообщение о краже медикаментов из аптеки. В помещение проникли при помощи отжатия входной двери. Добычей вора стали три коробки медицинского препарата «трамадол» общей стоимостью 178 тысяч тенге.
    В ходе следствия полицейские установили подозреваемое лицо – 28-летнего жителя столицы, ранее судимого за кражу. Задержанный сотрудниками полиции мужчина дал признательные показания.

    Кроме того, выяснилось, что в краже медикаментов принимали участия трое его знакомых, которые ожидали его возле аптеки и помогли вынести украденные лекарства. По факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража». Подозреваемый водворен в ИВС, соучастники привлечены к уголовной ответственности.



    Теги:
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