Три ключевых приоритета для казахстанских студентов назвал Университет Аризоны

Премьер-министр Казахстана обсудил с президентом Университета Аризоны вопросы сотрудничества в образовательной сфере. Рассмотрены перспективы расширения совместных академпрограмм, научных исследований и трансфера технологий между странами, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Университет Аризоны - один из первых иностранных вузов, с которым Казахстан заключил образовательное сотрудничество по усилению научно-образовательного потенциала страны. На сегодня осуществляется стратегическое партнерство между Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева и Университетом Аризоны. По совместным программам обучаются свыше 1,2 тыс. студентов. В текущем году состоится первый выпуск.

— Новая Конституция Казахстана определяет образование, науку и инновации в качестве стратегических направлений государственной политики. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил развитие человеческого капитала одним из наших ключевых приоритетов. Мы формируем региональный академический и исследовательский хаб, внедряя лучшие международные практики и расширяя научно-исследовательское сотрудничество, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Президент Университета Аризоны Суреш Гаримелла отметил успешную реализацию пилотного сотрудничества с Козыбаев Университетом. Подчеркнуто, что одним из приоритетов в совместной программе является развитие научных исследований.

Фото: Правительство РК

— Мы показали, что модель образовательного сотрудничества можно реализовать и масштабировать на большее число студентов в Козыбаев Университет, а также на другие вузы в стране. Мы выбрали для себя три ключевых приоритета: успех студентов, научные исследования и служение обществу и развитие местных сообществ. Каждый из этих приоритетов реализуется в Козыбаев Университете через обучение за рубежом, вовлеченность, образование и другие направления, — подчеркнул Суреш Гаримелла.

В ходе встречи внимание уделено научно-исследовательской кооперации. Козыбаев Университет и Университет Аризоны реализуют совместные проекты в области водных ресурсов, агрогеномики, биоинформатики, переработки серы, искусственного интеллекта, цифрового здравоохранения и инклюзивного образования.

Фото: Правительство РК

Один из проектов направлен на мониторинг, очистку и рациональное использование водных ресурсов Северо-Казахстанской области. Ведутся совместные исследования по геномной селекции сельскохозяйственных культур и сохранению генофонда уникальных животных и растений Казахстана, включая каспийского тюленя и тюльпан Грейга.

Реализуется проект по разработке технологий переработки серы и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью — высокотехнологичных материалов, удобрений и сорбентов. По итогам встречи отмечена важность дальнейшего развития сотрудничества и повышения качества подготовки кадров.

Линзы, полимеры и удобрения из дешевой серы

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал о сотрудничестве с американским Университетом Аризоны и запуске совместных производственных проектов. Университет Аризоны, открытый на базе СКГУ им. М. Козыбаева, переходит от образовательного процесса к реализации коммерческих проектов для отечественной экономики. Министр отметил, что зарубежный вуз теперь обеспечивают не только подготовку кадров, но и прямой трансфер передовых технологий.

Фото: Правительство РК

— Из дешевого актива как сера, мы теперь с помощью наших американских партнеров научились делать линзы, полимеры, удобрения и абсорбенты. И таких проектов будет много. Сейчас уже привлечено порядка 3,5 млрд теңге из частных инвестиций под эти научные программы: для сельского хозяйства, управления водными ресурсами, новыми материалами, нефтехимии, искусственного интеллекта. Таким образом, филиалы зарубежных университетов не только обучают, но и предоставляют трансфер технологий, обеспечение добавленной высокой стоимостью новой продукции для различных сфер экономики, — подчеркнул министр.

Стоит отметить, что в филиале Университета Аризоны на сегодня обучается свыше 1,2 тыс. студентов, образовательный процесс обеспечен 36 педагогами из США. Уже в эти выходные состоится первый выпуск 131 студента. Все они полностью трудоустроены либо получили приглашения в ведущие зарубежные вузы.

Президент Университета Аризоны Суреш Гаримелла рассказал о сотрудничестве с Казахстаном и приоритетных направлениях совместной работы в сферах АПК, водных ресурсов и горнодобывающей промышленности.