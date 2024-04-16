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    14:05, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Три «классика» из Казахстана вышли в полуфинал чемпионата Азии в Бишкеке

    чемпионат Азии по видам борьбы в Бишкеке
    Фото: olympic.kz

    В Бишкеке (Кыргызстан) стартовал заключительный день чемпионата Азии по видам борьбы. В полуфинал турнира вышли три представителя команды Казахстана по греко-римской борьбе, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

    Галым Кабдунассаров в четвертьфинале в весовой категории до 60 килограммов оказался сильнее Сангака Кима из Южной Кореи (9-0).

    В весе до 72 килограммов за выход в финал поборется Адильхан Сатаев, победивший в четвертьфинале Ахмеда Бархмана (Саудовская Аравия).

    Еще одним полуфиналистом стал Юсуф Мациев (до 97 килограммов). В четвертьфинале он выиграл у Бексултана Махмудова (Кыргызстан).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Кыргызстан Борьба
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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