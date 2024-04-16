Три «классика» из Казахстана вышли в полуфинал чемпионата Азии в Бишкеке

В Бишкеке (Кыргызстан) стартовал заключительный день чемпионата Азии по видам борьбы. В полуфинал турнира вышли три представителя команды Казахстана по греко-римской борьбе, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Галым Кабдунассаров в четвертьфинале в весовой категории до 60 килограммов оказался сильнее Сангака Кима из Южной Кореи (9-0).

В весе до 72 килограммов за выход в финал поборется Адильхан Сатаев, победивший в четвертьфинале Ахмеда Бархмана (Саудовская Аравия).

Еще одним полуфиналистом стал Юсуф Мациев (до 97 килограммов). В четвертьфинале он выиграл у Бексултана Махмудова (Кыргызстан).