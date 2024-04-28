Три казахстанца нокаутировали соперников на старте молодежного ЧА по боксу в Астане

Казахстанские боксеры успешно выступили в первый день молодежного чемпионата Азии-2024 в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

На старте турнира Казахстан одержал пять побед в пяти боях, причем три из них — нокаутом. Алексей Хаванцев (60 кг) уже в первом раунде досрочно выиграл у боксера из Бутана Дечена Доржи, Ахмет Усен (63,5 кг) заставил рефери остановить в третьем раунде поединок с туркменистанцем Мергеном Ходжамаммедовым, а Санжар-Али Бегалиев (75 кг) во втором раунде финишировал вьетнамца Фам Данг Лу.

Также побед в первый день соревнований в составе сборной Казахстана добились Нурасыл Тулебек (54 кг) — он победил раздельным решением судей боксера из Южной Кореи Чжин Чжу Ана — и Жансери Кошербаев (57 кг), который деклассировал Чу По Чуня из Тайваня и забрал бой единогласным решением.





