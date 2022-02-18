Три казахстанских вуза-аутсайдера закрыты по решению суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три казахстанских вуза-аутсайдера закрыты по решению суда. Речь идет о Центрально-Азиатском университете, Актауском гуманитарно-техническом университете и Университете «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Последние годы эти вузы занимали стабильно низкие позиции в рейтинге образовательных программ, проводимом НПП «Атамекен» по заказу МОН. Большинство образовательных программ этих вузов не соответствовали требованиям работодателей и не пользовались спросом среди обучающихся.

«К примеру, Центрально-Азиатский университет в 2019 году участвовал в рейтинге по 36 образовательным программам, в 2020 году – по 37, в 2021 году – по 11. То есть по большинству программ не ранжировался из-за малого количества выпускников. Закрытые вузы не работали над улучшением качества, почти не инвестировали в образовательные программы, не привлекали специалистов-практиков. Анализ показывает, что вузы с низкими показателями рейтинга образовательных программ коррелируют с вузами, попадающими в зону риска. В результате вузы-аутсайдеры лишены лицензии и прекратили образовательную деятельность», – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

Аналогичная ситуация и в университете «Астана», и в Актауском гуманитарно-техническом университете. 70-75% образовательных программ этих вузов не соответствуют требованиям качества и запросам работодателей.

«В то же время, сейчас идут судебные процессы по результатам проверок и с другими вузами. Так, подготовка кадров по педагогическим и техническим направлениям не в полной мере отвечает требованиям работодателей у Университета дружбы народов имени академика А. Куатбекова. Важно улучшить качество подготовки кадров. Если сегодня университеты не будут соответствовать необходимым требованиям, то завтра мы получим таких же специалистов, знания и квалификации, которых не будут соответствовать запросам работодателей. При этом мы даем вузам время для устранения нарушений, однако они не спешат это делать. В связи с чем позже мы применяем уже более жесткие меры. Важно сделать так, чтобы вузы улучшили условия обучения, образовательные программы и в целом подход к обучению студентов тем или иным профессиям. Иначе вузы так и будут выдавать дипломы, не предоставляя при этом, качественные знания», – добавила Гулзат Кобенова.

Между тем, анализ оценки работодателями качества образовательных программ вузов за последние 3 года показывает, что, в целом, наблюдается рост удовлетворенности работодателей. Уже 85% образовательных программ вузов согласованы с работодателями, к учебному процессу с начала учебного года массово привлекаются специалисты-практики благодаря принятым поправкам.