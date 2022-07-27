Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Три казахстанских велогонщика выступят на «Вуэльте Кастилии и Леона» в Испании
27 Июля 2022 12:37

Три казахстанских велогонщика выступят на «Вуэльте Кастилии и Леона» в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Astana Qazaqstan Team выступит на испанской двухдневной гонке «Вуэльта Кастилии и Леона», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Она пройдет в период с 27 по 28 июля.

Состав: Мануэле Боаро (Италия), Винченцо Нибали (Италия), Стефан Де Бод (ЮАР), Нурберген Нурлыхасым (Казахстан), Юрий Натаров (Казахстан), Вадим Пронский (Казахстан).


Фото: olympic.kz

Новости по теме
Казахстанский «классик» завоевал медаль на ЧМ по греко-римской борьбе
Tartyl Fest пройдет в Кызылорде
Интернат для детей-спортсменов построят в Атырау
Читайте также
Казахстанцы будут судить матч Лиги конференций
Казахстан завоевал 47 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
Казахстанский «классик» завоевал медаль на ЧМ по греко-римской борьбе
Интернат для детей-спортсменов построят в Атырау
Елене Рыбакиной «вручили» кубок Лиги чемпионов после триумфа на Уимблдоне
Казахстан первым вышел в третий отборочный раунд Лиги конференций
ФК «Тобол» победил клуб из Гибралтара в матче Лиги конференций
Казахстанский теннисист проиграл на старте турнира в Испании
Популярное
1 Драка в акимате Нур-Султана: обе стороны конфликта подали заявление в полицию
2 Арестованы организаторы беспредельного кокпара в Талгаре
3 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
4 Башенный кран упал в Алматы, погиб человек
5 Овец на 2,5 млн тенге присвоил скотник в Абайской области

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив