27 Июля 2022 12:37
Три казахстанских велогонщика выступят на «Вуэльте Кастилии и Леона» в Испании
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда Astana Qazaqstan Team выступит на испанской двухдневной гонке «Вуэльта Кастилии и Леона», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Она пройдет в период с 27 по 28 июля.
Состав: Мануэле Боаро (Италия), Винченцо Нибали (Италия), Стефан Де Бод (ЮАР), Нурберген Нурлыхасым (Казахстан), Юрий Натаров (Казахстан), Вадим Пронский (Казахстан).
Фото: olympic.kz
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