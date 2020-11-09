Три казахстанских стартапа из программы Smart Zholy будут сотрудничать с Airbus

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудничество наших стартаперов с одной из крупнейшей авиастроительной компанией мира стало возможным благодаря реализации Фондом Нурсултана Назарбаева программы «Smart Zholy». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд Нурсултана Назарбаева.

Программа нацелена на оказание помощи в обеспечении выхода на международный рынок цифровых проектов талантливых ребят Казахстана. Такая поддержка осуществляется при сотрудничестве с крупнейшими мировыми корпорациями.

В этом году программа проводилась в четвертый раз и в условиях пандемии COVID-19 прошла в дистанционном формате. Были выбраны 15 команд-финалистов, которые смогли представить свои решения таким крупным корпоративным партнерам программы, как «Airbus», «Olam International» и другим.

В рамках программы подписан Меморандум о взаимопонимании с Сайриллом Швобом - топ-менеджером «Airbus» по технологиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Теперь три стартапа «Microsec», «Automatico» и «SmartQ» получат возможность коммуникации с различными подразделениями «Airbus» и доступ к глобальной авиаиндустрии в целом.

«MicroSec» - стартап, расположенный в Сингапуре, сооснователем которого является казахстанец, работающий в сфере кибербезопасности интернет-вещей.

«Automatico» - успешный казахстанский стартап, внедривший свои решения на месторождении Кара-жыра в области автоматизации рабочих процессов.

«SmartQ» - проект, созданный казахстанскими программистами и выпускниками ведущего корейского технологического университета «UNIST».