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Три казахстанских шорт-трекиста вышли в 1/4 Олимпиады

11 Февраля 2022 17:53
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Три казахстанских шорт-трекиста вышли в 1/4 Олимпиады

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Мужская команда Казахстана по шорт-треку приняла участие в квалификационном раунде Олимпийских игр-2022 на дистанции 500 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В этом виде соревновательной программы страну представляют три спортсмена: Денис Никиша , Адиль Галиахметов и Абзал Ажгалиев . И по итогам отборочного раунда каждому из них удалось выйти в 1/4 финала.

Галиахметов стал вторым во втором забеге. Никиша и Ажгалиев выиграли четвертый и шестой забеги соответственно. Таким образом, казахстанские шорт-трекисты автоматически квалифицировались в следующий круг.

Напомним, четвертьфиналы, полуфиналы и финалы состоятся 13 февраля.



Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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