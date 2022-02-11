Три казахстанских шорт-трекиста вышли в 1/4 Олимпиады

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Мужская команда Казахстана по шорт-треку приняла участие в квалификационном раунде Олимпийских игр-2022 на дистанции 500 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В этом виде соревновательной программы страну представляют три спортсмена: Денис Никиша , Адиль Галиахметов и Абзал Ажгалиев . И по итогам отборочного раунда каждому из них удалось выйти в 1/4 финала.

Галиахметов стал вторым во втором забеге. Никиша и Ажгалиев выиграли четвертый и шестой забеги соответственно. Таким образом, казахстанские шорт-трекисты автоматически квалифицировались в следующий круг.

Напомним, четвертьфиналы, полуфиналы и финалы состоятся 13 февраля.









Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана