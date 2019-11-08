Три казахстанских фильма участвуют в фестивале лучшего азиатского кино в США

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Фильмы «Казахское ханство: Золотой трон» Рустема Абдрашова, «Шыракшы»/«Хранитель» Ермека Турсунова, а также «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова участвуют в кинофестивале Asian World Film Festival, который проходит в период с 6 по 14 ноября 2019 года в городе Лос-Анджелесе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт киностудии «Казахфильм».

Все картины сняты на киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Данный фестиваль ставит своей целью показать в Лос-Анджелесе лучшее азиатское кино и укрепить связи между киноиндустриями Азии и Голливуда. В этом году будут показаны картины из более чем 50 азиатских стран: от Турции до Японии и Индии.

Картина «Казахское ханство: Золотой трон» является киноверсией 2-го сезона сериала «Казахское ханство» и рассказывает историю борьбы за Великую степь и становление казахской государственности. Историческая кинодилогия снята по мотивам первого романа «Заговоренный меч» из трилогии Ильяса Есенберлина «Кочевники». Напомним, данная картина была официально выдвинута от Казахстана на премию «Оскар»-2020.

«Шыракшы/Хранитель» рассказывает историю солдата, возвращающегося с войны. В руках у него старый кинопроектор с фильмами – подарок от спасенного старика немца. До конца своих дней солдат уже не расстается с кинопроектором... Мировая премьера данного фильма состоялась ранее в этом году на Шанхайском кинофестивале. Исполнитель главной роли Муратжан Мукажанов получил также ранее в этом году Специальный диплом Большого жюри «За создание поэтичного образа служителя искусства кино», а оператор фильма Мартин Сечанов – приз имени А. Княжинского «За лучшую операторскую работу в полнометражном кино» на Открытом российском кинофестивале «Киношок».

Фильм «Тренинг личностного роста» рассказывает историю 40-летнего банковского клерка Каната, переживающего кризис среднего возраста и осознающего, что он уже ни о чем не мечтает и уже давно ничего не ждет от жизни. Однажды главный герой попадает на тренинг личностного роста, где коуч-тренер учит тому, как добиться успеха и стать лидером. Постигая секреты лидерства, Канат пытается изменить себя и свои взгляды, но его судьба внезапно делает крутой поворот, когда он встречает своего давнего знакомого Данияра.

Напомним, фильм «Тренинг личностного роста» в апреле этого года, впервые в истории казахстанского кино, получил гран-при на 41-ом Московском международном кинофестивале. Также ранее в этом году картина удостоилась гран-при на XV Международном кинофестивале «Евразия».

Кинофестиваль Asian World Film Festival организован при поддержке азиатских сообществ Лос-Анджелеса и создан для людей, заинтересованных в зарубежном и независимом кино.