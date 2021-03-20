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    22:52, 19 Март 2021 | GMT +6

    Три казахстанских боксера вышли в финал турнира в Стамбуле

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры провели свои полуфинальные бои на международном турнире «Босфор» в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Из шести казахстанцев в финал смогли выйти трое: Дархан Дуйсебай (69 кг) победил турецкого боксера Нечата Экичи, Абзал Куттыбеков (91 кг) взял верх в поединке с турком Ильясом Мучахитом, а Сагындык Тогамбай (91 кг) одержал победу над украинцем Сергеем Горшковым.

    Еще трое казахстанских боксеров завершили выступление на турнире: Дамир Абдикадыр (52 кг) уступил азербайджанцу Масуду Юсуфзаде, Булат Ерсултан (63 кг) потерпел поражение в бою с азербайджанцем Джавидом Челебиевым, а Аятулла Такижанов (75 кг) проиграл аргентинскому боксеру Франсиско Даниэлю Верону.



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