Три казахстанских боксера вышли в финал турнира в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры провели свои полуфинальные бои на международном турнире «Босфор» в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Из шести казахстанцев в финал смогли выйти трое: Дархан Дуйсебай (69 кг) победил турецкого боксера Нечата Экичи, Абзал Куттыбеков (91 кг) взял верх в поединке с турком Ильясом Мучахитом, а Сагындык Тогамбай (91 кг) одержал победу над украинцем Сергеем Горшковым.

Еще трое казахстанских боксеров завершили выступление на турнире: Дамир Абдикадыр (52 кг) уступил азербайджанцу Масуду Юсуфзаде, Булат Ерсултан (63 кг) потерпел поражение в бою с азербайджанцем Джавидом Челебиевым, а Аятулла Такижанов (75 кг) проиграл аргентинскому боксеру Франсиско Даниэлю Верону.



