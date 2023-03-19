Три казахстанских боксера вышли в финал молодежного Кубка мира-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Алихан Нурзак (75 кг), Даулет Тулемисов (80 кг) и Ерсултан Сапар (+92 кг) стали финалистами молодежного Кубка мира-2023 по боксу в Будве (Черногория), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале Алихан Нурзак победил единогласным решением судей серба Адама Крстовича, Даулет Тулемисов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над еще одним представителем Сербии, Марко Пизурицей, а Ерсултан Сапар нокаутировал во втором раунде молдавского боксера Григория Кирякова.

Таким образом, в финале турнира мужская сборная Казахстана будет представлена тремя спортсменами. Изначально в заявке было двенадцать боксеров: Аманат Нурлыбек (48 кг), Ислам Машкентаев (51 кг), Жансери Кошербаев (54 кг), Нурбек Мурсал (67 кг), Онер Сеилхан (67 кг), Санжар-Али Бегалиев (71 кг), Ислам Советов (71 кг), Алихан Нурзак (75 кг), Дихан Шайкыбеков (75 кг), Даулет Тулемисов (80 кг), Нуржан Думан (92 кг), Ерсултан Сапар (+92 кг).