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    07:44, 19 Март 2023 | GMT +6

    Три казахстанских боксера вышли в финал молодежного Кубка мира-2023

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Алихан Нурзак (75 кг), Даулет Тулемисов (80 кг) и Ерсултан Сапар (+92 кг) стали финалистами молодежного Кубка мира-2023 по боксу в Будве (Черногория), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале Алихан Нурзак победил единогласным решением судей серба Адама Крстовича, Даулет Тулемисов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над еще одним представителем Сербии, Марко Пизурицей, а Ерсултан Сапар нокаутировал во втором раунде молдавского боксера Григория Кирякова.

    Таким образом, в финале турнира мужская сборная Казахстана будет представлена тремя спортсменами. Изначально в заявке было двенадцать боксеров: Аманат Нурлыбек (48 кг), Ислам Машкентаев (51 кг), Жансери Кошербаев (54 кг), Нурбек Мурсал (67 кг), Онер Сеилхан (67 кг), Санжар-Али Бегалиев (71 кг), Ислам Советов (71 кг), Алихан Нурзак (75 кг), Дихан Шайкыбеков (75 кг), Даулет Тулемисов (80 кг), Нуржан Думан (92 кг), Ерсултан Сапар (+92 кг).


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