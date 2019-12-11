Три казахстанских боксера узнали соперников по поединкам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 16 декабря в Алматы состоится вечер бокса в честь Дня независимости Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На ринг Дворца спорта имени Балуана Шолака выйдут отечественные и зарубежные боксеры.

Как сообщил инстаграм-аккаунт MTK Kazakhstan, определились еще три пары боксеров предстоящего шоу: Рай Сейтжанов (1-0) в поединке легкого веса встретится с грузином Гиорги Абуладзе (11-9-1, 4 КО). Во втором полулегком весе Мирас-Али Сарсенов (1-0, 1 КО) сразится против азербайджанского боксера Аскара Рагимова (3-3, 1 КО), а оппонентом Нурдоса Толебая (1-0) по бою первой полусредней категории станет другой представитель Азербайджана Рамиз Мамадов (1-0). Также в этот вечер болельщики увидят следующие поединки: Виктор Коточигов (Казахстан, 10-0, 4 КО) — Хавьер Хосе Клаверо (Аргентина, 27-5, 5 КО), легкий вес, титул WBC International; Султан Заурбек (Казахстан, 8-0, 6 КО) — Лешань Ли (Китай, 16-3-2, 9 КО), второй полулегкий вес, титул «молодежного» чемпиона мира WBC; Искандер Харсан (Казахстан, 7-0, 6 КО) — Томас Эссомба (Камерун, 9-5, 3 КО), легчайший вес; Нуртас Ажбенов (Казахстан, 7-0, 3 КО) — Лэнди Крис Леон (Филиппины, 13-20-5, 6 КО), легкий вес; Ельшат Нигметолла (Казахстан, 15-0-1, 5 КО) — Крис Альфанте (Филиппины, 17-7-1, 9 КО), легчайший вес; Абай Толеш (Казахстан, 4-0, 3 КО) — Томаш Безвода (Чехия, 8-10, 5 КО), средний вес; Хуршид Тожибаев (Узбекистан, 3-0, 2 КО) — Айзек Джуниор (Индонезия, 26-13-3, 9 КО), второй полулегкий вес; Алиу Бамиделе Ласиси (Нигерия, 13-0, 8 КО) — Хамсон Ламандау (Индонезия, 10-4-1, 7 КО), второй наилегчайший вес.