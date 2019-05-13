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Три казахстанских боксера улучшили положение в рейтинге WBC
13 Мая 2019 09:17 141
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) выпустил майскую версию рейтингов представителей всех весовых категорий, сообщает Sports.kz.
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Во втором среднем весе Али Ахмедов остался 18-м. Айдос Ербосынулы поднялся на одну строчку и теперь занимает 32-е место.
В средней категории Геннадий Головкин сохранил первую позицию. Мейирим Нурсултанов улучшил положение с 26-го до 24-го. Жанибек Алимханулы поднялся с 29-го на 26-е место.
Представитель первого среднего дивизиона Садриддин Ахмедов по-прежнему занимает 31-ю строку.
Боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев, занимавший в прошлом релизе рейтинга 18-е место, стал 21-м.
Ключевые слова: Спорт,
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