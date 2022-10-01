Три казахстанских боксера проведут бои за титулы WBA и WBO в Польше

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В субботу, 1 октября, в Люблине (Польша) пройдет вечер профессионального бокса, на котором выступят три боксера из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Мейирим Нурсултанов (17-0, 10 КО) проведет защиту титула чемпиона WBO International в среднем весе против аргентинца Марсело Косереса (31-4-1, 17 КО); Бекман Сойлыбаев (14-1, 5 КО) оспорит вакантный пояс чемпиона WBA Inter-Continental во втором полулегком весе в поединке с южноафриканцем Сифосету Мвула (16-4-1, 7 КО); Бекзад Нурдаулетов (5-0, 2 КО) будет драться с грузинским спортсменом Яго Кизирией (6-8, 4 КО). Вечер бокса в Люблине начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.

Также в андеркарде выступит бывший соперник казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), поляк Камил Шеремета (22-2-1, 6 КО) — он проведет бой с украинским боксером Владиславом Гелой (12-4, 7 КО).