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    22:45, 22 Март 2024 | GMT +6

    Три казахстанских боксера пробились в финал турнира в Литве

    Три казахстанских боксера пробились в финал турнира в Литве
    Фото: пресс-служба Казахстанской федерации бокса

    Сразу три казахстанских боксера вышли в финал международного турнира в литовском Каунасе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

    Асылжан Серикбай в бою с Павлом Брахом из Польши в весовой категории 57 килограммов  одержал победу единогласным решением судей и вышел в финал.

    В весовой категории 60 килограммов Алмат Абдуали победил украинского боксера Тимура Бобошко.

    Жандос Кыдыралиев вышел в финал в весовой категории 63,5 килограммов. В полуфинале наш соотечественник победил бронзового призёра чемпионата мира 2021 года из Шотландии Риза Линча.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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