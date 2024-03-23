22:45, 22 Март 2024 | GMT +6
Три казахстанских боксера пробились в финал турнира в Литве
Сразу три казахстанских боксера вышли в финал международного турнира в литовском Каунасе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.
Асылжан Серикбай в бою с Павлом Брахом из Польши в весовой категории 57 килограммов одержал победу единогласным решением судей и вышел в финал.
В весовой категории 60 килограммов Алмат Абдуали победил украинского боксера Тимура Бобошко.
Жандос Кыдыралиев вышел в финал в весовой категории 63,5 килограммов. В полуфинале наш соотечественник победил бронзового призёра чемпионата мира 2021 года из Шотландии Риза Линча.