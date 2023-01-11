Три казахстанских биатлониста выступят в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

11 Января 2023, 17:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 11 января, в Рупольдинге (Германия) стартует этап Кубка мира по биатлону. На старт в индивидуальной гонке выйдут три казахстанских биатлониста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

За рейтинговые очки будут биться Владислав Киреев, Сергей Сирик и Данил Белецкий.

Участникам предстоит преодолеть 20 километров.

Фото: olympic.kz