13 Мая 2022 15:00

Три казахстанки выступят на чемпионате мира по боксу в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Сегодня три казахстанских боксерши проведут свои бои на женском чемпионате мира-2022 в Стамбуле (Турция). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Чемпионка мира-2016 Валентина Хальзова проведет бой предварительного раунда весовой категории до 70 килограммов против Су Чжин Сён из Южной Кореи, Гульсая Ержан (до 81 кг) сразится с украинкой Олесей Крысюк, а обладательница золотых медалей ЧМ-2016 и ЧА-2021 Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг) выйдет на ринг против турецкой спортсменки Шеннур Демир.

Все бои казахстанок пройдут в рамках вечерней сессии, которая начнется с 21:00 по времени Нур-Султана.