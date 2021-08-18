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Три казахстанца выступят в чемпионате Австрии по настольному теннису
18 Августа 2021 17:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три представителя сборной Казахстана по настольному теннису выступят в чемпионате Австрии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Они будут биться на площадке в составе одного из старейших в Европе клубов Badener AC (Баден), основанный в 1924 году.
Команда стартует 5 сентября в чемпионата Австрии и примет на своей площадке UTTC (Штоккерау).
В сезоне 2021/2022 за Badener AC заявлены восемь теннисистов и среди них казахстанцы Айдос Кенжигулов, Бакдаулет Акимали, Искандер Харки.
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