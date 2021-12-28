Три казахстанца выступят на «Турне четырех трамплинов»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 28 декабря, будет дан старт престижному турниру «Турне четырех трамплинов». В нем примут участие и представители команды Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, на старт выйдут Сергей Ткаченко, Данил Васильев и Сабыржан Муминов.

Первые соревнования пройдут на трамплине в немецком Оберстдорфе. Сегодня состоится квалификация.

Затем турнир переедет в Гармиш-Партенкирхен (Германия). Австрийский Инсбрук следует третьим в расписании. Завершатся соревнования в Бишофсхофене (Австрия).