Новости
Три казахстанца выступят на «Турне четырех трамплинов»
28 Декабря 2021 21:35
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 28 декабря, будет дан старт престижному турниру «Турне четырех трамплинов». В нем примут участие и представители команды Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеКазахстанцы не вышли в финал спринта «Тур де Ски» в Ленцерхайде Трое казахстанских дзюдоистов вошли в ТОП-10 мирового рейтинга Чемпионом РК по абсолютным реальным боям стал костанайский полицейский
Так, на старт выйдут Сергей Ткаченко, Данил Васильев и Сабыржан Муминов.
Первые соревнования пройдут на трамплине в немецком Оберстдорфе. Сегодня состоится квалификация.
Затем турнир переедет в Гармиш-Партенкирхен (Германия). Австрийский Инсбрук следует третьим в расписании. Завершатся соревнования в Бишофсхофене (Австрия).
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Чемпионом РК по абсолютным реальным боям стал костанайский полицейский
- Казахстанцы не вышли в финал спринта «Тур де Ски» в Ленцерхайде
- Восточно-Казахстанская область выиграла спартакиаду РК по биатлону
- Руководство «Барыса» назвало причину ухода Даррена Дица
- Трое казахстанских дзюдоистов вошли в ТОП-10 мирового рейтинга
- Казахстанские лыжники примут участие в многодневке «Тур де Ски»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн