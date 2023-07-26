Три казахстанца вышли во второй круг «Кубка Президента»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дмитрий Попко провел дебютную игру на «Челленджере» в Астане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерацию тенниса Казахстана.



Казахстанец в первом раунде обыграл турка Корая Кирчи 6:4, 4:6, 6:1. Следующим соперником Попко за выход в четвертьфинал домашнего турнира станет узбек Хумаюн Султанов.

Прошлогодний финалист «Кубка Президента» Денис Евсеев на старте уверенно разобрался с Аджит Раи из Новой Зеландии – 6:4, 6:1. Во втором круге казахстанец сыграет с израильтянином Орелем Кимхи.

19-летний Ислам Орынбасар в первом раунде одержал волевую победу над 616-й ракеткой мира из Индии Прджвалем Девом 6:4, 1:6, 6:3. Теннисисты провели на корте более двух часов. Путевку в полуфинал Ислам оспорит со второй ракеткой соревнования Бенджамином Локом из Новой Зеландии.